Découvrez le palmarès complet du 70è Festival de Cannes qui s'est achevé ce dimanche soir

Le jury de Pedro Almodovar se coupe du monde, et la planète cinéma a dévoilé ce dimanche soir son palmarès.

En 12 jours, rien n'a filtré de leur côté, mais Pedro Almodovar avait estimé, à l'ouverture du festival, que "ce serait un énorme paradoxe que la Palme d'or ou un autre prix décerné à un film ne puisse pas être vu en salles", compromettant les chances de deux films, produits ou distribués par Netflix.

Caméra d'or: Léonor Seraille pour le film "Jeune femme"

Palme d'or du court-métrage: Xiao Cheng Er Yue (Une nuit douce") de QIU Yang

Prix du scénario à deux lauréats: "Mise à mort du cerf sacré", de Yorgos Lanthimos et "You Were Never Really Here", de Lynne Ramsay

Prix du jury : Nelyubov d'Andrey Zvyagintsev

Prix de l'interprétation féminine à Diane Kruger dans" In the Fade "

Prix de l'interprétation masculine à Joaquin Phoenix pour "You Were Never Really Here", de Lynne Ramsay

Prix de la mise en scène à Sophia Coppola pour "Les Proies"

Grand Prix du jury pour "120 battements par minute" d e Robin Campillo

Un prix spécial à l'occasion du 70è anniversaire du Festival de Cannes attribué à Nicole Kidman

Palme d'or au film "The square" de Ruben Östlund



