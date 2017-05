Frédéric Lopez annonce qu'il va présenter sur France 2 en prime une émission proche de "RDV en terre inconnue" mais tournée en France

10:46

Comme vous l'avait révélé jeanmarcmorandini.com en exclusivité il y a quelques semaines, Frédéric Lopez ne quittera pas France 2 la saison prochaine malgré l'arrêt de son émission quotidienne "Mille et une vie".

Il présentera notamment une nouvelle émission en prime-time.

Invité du "Tube" de Canal Plus , l'animateur en a dit davantage sur ce nouveau programme qui sera diffusé "plusieurs fois par an, deux ou trois fois par an, en prime time"

Et de donner un indice sur le concept: "J'adore explorer le monde, mais je ne connais pas la France", qui laisse penser à une nouvelle version de "Terre inconnue" mais tournée en France.

"J'ai envie d'explorer la France, aller à la rencontre de Français qui sont aussi des héros..."



