Natasha St-Pier bouleverse les téléspectateurs en parlant du combat pour survivre de son bébé - Regardez

11:16

Hier soir, dans "Salut les terriens" sur C8, Thierry Ardisson recevait notamment Natasha St-Pier.

La chanteuse, qui se confie dans un live "Mon petit coeur de beurre", a notamment évoqué la santé de son bébé Bixente Maxime aujourd'hui âgé de 1 an et demi.

Atteint d'une cardiopathie congénitale, qui est une affection fréquente qui peut être fatale pour les nouveau-nés, il a pu être opéré à l'âge de 4 mois et "va bien" aujourd'hui.

Natasha St-Pier se souvient de moments compliqués à vivre: "A chaque fois que quelqu'un me demandait si c'était un garçon ou une fille, je disais un garçon, et on me disait "L'important, c'est qu'il soit en bonne santé". Cette phrase, je ne la dirai plus jamais à une personne enceinte, on ne sait pas ce qu'elle vit".

La chanteuse évoque également les 4 mois durant lesquels ils attendaient l'opération de son bébé et surtout sans savoir s'il survivra: "On essaie de vivre dans le moment présent et profiter des 4 mois. Car ce sont peut-être les seuls que l'on aura.A chaque fois qu'on lui donne son bébé, il adore ça, j'ai envie de jouer avec lui, mais je suis triste à chaque fois, car je vois sa poitrine, je me dis "Mon pauvre bébé, on va le couper en deux, on va l'ouvrir, arrêter son coeur, le sortir...". Et je n'arrive pas à être autant dans le moment présent que je le voudrais."



Natasha St-Pier bouleverse les téléspectateurs... par morandini