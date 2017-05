L’Etat islamique a revendiqué l’attentat contre des coptes en Egypte qui a fait au moins 29 morts

15:18

L’Etat islamique a revendiqué, via son organe de propagande Amaq, l’attentat contre des coptes en Egypte qui a fait au moins 29 morts vendredi.

« Un détachement de sécurité de l’EI a perpétré une attaque hier à Minya, visant un bus transportant des coptes », a déclaré l’EI.

Des chrétiens, dont de nombreux enfants, ont été tués dans l’attaque d’un bus se rendant dans un monastère copte par plusieurs hommes armés et masqués.

Au moins 25 personnes ont été blessés. La branche égyptienne de l’organisation djihadiste mène depuis plusieurs mois une campagne contre la minorité copte.

L’EI s’est engagé à multiplier les attaques contre cette communauté chrétienne, la plus importante et l’une des plus anciennes du Moyen-Orient, qui représente environ 10 % des quelque 90 millions d’Egyptiens.