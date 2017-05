Une nouvelle tendance apparaît sur Instagram, le #DivorceSelfie, mais quel en-est le concept ? Explications - VIDEO

10:46

Hier soir dans le 19/45 d'M6, zoom sur une nouvelle tendance qui envahit Instagram, des photos devant le tribunal après avoir divorcé.

À travers le hashtag #DivorceSelfie, les couples venant de divorcer sont invités à se prendre en photo tout sourire et à la poster. Le but ? Prouver que beaucoup de divorces se passent très bien et qu'il ne faut pas en faire un sujet dramatique.

Regardez



Découvrez cette nouvelle tendance sur Instagram... par morandini