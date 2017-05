A Manchester des centaines de personnes se font tatouer une abeille pour ne jamais oublier le drame

07:41

A Manchester, quatre jours après l'attentat meurtrier, des centaines de personnes veulent graver sur leur peau une petite abeille, symbole de résilience dans cette ville endeuillée.

Naomi Johnson est arrivée tôt vendredi chez Tattitude, avant le tourbillon, ils l'ont prise tout de suite.

"J'avais envie de faire quelque chose qui résume comment on se sent tous", racontecette neurologue de 32 ans, la cheville gauche posée sur un tabouret.

Un artiste est penché dessus, concentré. Il écrit aussi les mots "Stay strong our kid", une expression locale pour dire "tiens bon mon ami". "Manchester est une ville unique.

L'abeille signifie qu'ici on travaille dur, qu'on est debout et solidaires, explique-t-elle en référence à la culture ouvrière de la cité.

"Et en plus, l'argent revient aux familles". Un fonds d'aide, mis en place par la mairie avec notamment l'aide de la Croix-Rouge après l'attentat de lundi soir qui a tué 22 personnes dans une salle de concert, a déjà récolté 4 millions de livres. Un tatoueur de la région, reconnaissant ne savoir "que tatouer", s'est mobilisé, proposant de faire payer 50 livres la petite abeille et de verser les sommes collectées à ce fonds.

Une consoeur a monté une page Facebook et c'était parti. Jordon, 28 ans, qui dessine d'un geste sûr et rapide l'abeille de Naomi, fait des heures sup depuis plusieurs jours. "Et je vais venir bosser sur mes jours de repos.

La demande est énorme", dit-il. "Hier j'ai tatoué une quinzaine d'abeilles. Et là, il y a déjà six personnes qui attendent leur tour", dit le jeune homme, sans lever la tête de son ouvrage.

