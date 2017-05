Selon un acteur de "The House", Mariah Carey a fait plusieurs caprices sur le tournage du film

17:01

Récemment, Mariah Carey a participé au tournage de "The House", une comédie musicale réunissant au casting Will Ferrell ou encore Amy Poehler.

Une participation qui risque d'être dans les mémoires des acteurs.

Rob Huebel, qui est également à l'affiche du long-métrage, a révélé à Entertainment Weekly les caprices de la chanteuse, qui est arrivée avec plusieurs heures de retard sur le plateau.

"Elle a été engagée pour chanter une chanson et elle était genre 'Les mecs, je ne veux pas chanter cette chanson'", s'est-il souvenu.

Le comédien s'est rappelé d'une scène où Mariah Carey devait se faire tirer dessus. Ce qui n'était pas du goût de la star..

"Elle ne voulait pas ça non plus. Elle disait 'Je ne crois pas que mon personnage serait tué par des balles. Et si je les évitais comme Wonder Woman ?'", a-t-il expliqué en indiquant qu'on lui aurait répondu de "faire ce qu'on lui demande".

Autre caprice : elle souhaitait que sa loge soit remplie de...roses blanches.

Interrogés, le porte-parole de Mariah Carey et les studios Warner Bros n'ont fait aucun commentaire.

