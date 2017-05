Découvrez les exigeances insolites de Mélania Trump lors de son déplacement à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN

12:31

Alors que tous les regards se tournaient sur la première rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, on apprend que la femme du président des États-Unis a eu quelques exigences...

Lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu jeudi dernier dans la capitale belge, les conjoints des chefs d'État étaient réunis à l'occasion d'une visite culturelle.

Selon nos confrères de BFMTV, Mélania Trump a donné du fil à retordre aux équipes chargés de l'organisation de cette journée sous haute sécurité.

La femme de Donald Trump aurait exigé du papier toilette triple épaisseur !

Ce n'est pas tout : son entourage aurait demandé le changement express du parfum d'ambiance des toilettes car "il aurait pu indisposer" l'ancien mannequin.



