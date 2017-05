Hanouna: Le patron du Refuge demande aux journalistes de ne plus chercher à savoir qui est le jeune qui les a contactés

14:57

Alors que deux jeunes ont témoigné en exclusivité sur jeanmarcmorandini.com expliquant que leur participation à "Radio baba" était une farce, plusieurs journalistes ont contacté l'association Le Refuge pour se faire confirmer qu'ils avaient bien reçu un appel de l'un des participants à l'émission et surtout duquel.

Sur son compte Facebook, Nicolas Noguier lance un appel et demande aux journalistes d'arrêter de chercher qui est ce jeune:

"Il est tellement triste d'en arriver là mais je confirme qu'un jeune garçon indiquant s'être fait piéger par Cyril Hanouna a bien contacté notre dispositif d'écoute le vendredi 19 mai 2017 à 3h26 du matin et le mardi 23 mai 2017 à 14h48.

Notre premier écoutant a eu un jeune homme en pleurs.

Lors du second appel, le jeune garçon a indiqué à la responsable de ligne d'écoute être en sécurité chez une tierce personne.

Notre responsable est salariée depuis 2013. Son professionnalisme, son éthique et sa déontologie sont à toute épreuve.

Il était important pour nous de signaler cet appel pour montrer combien l'exposition médiatique de ces personnes peut avoir des conséquences dramatiques.

Nombreux sont ceux qui, ne pouvant affronter le regard des autres, se réfugient sur Internet pour être eux-mêmes. Celui-ci est leur seul espace de liberté.

Nous avons simplement fait notre devoir.

Depuis, nous subissons une déferlante de propos haineux, déstabilisants, décourageants...

A ces propos haineux s'ajoutent les appels insistants de certains journalistes qui cherchent à identifier le jeune garçon ou qui espèrent trouver la moindre faille dans nos propos pour pouvoir clamer que tout ceci ne serait que mensonge.

C'est une période très difficile pour nous.

Aux journalistes nous rappelons que nous ne livrons et que nous ne livrerons jamais aucune information pouvant identifier un jeune appelant sans son accord.

C'est le pacte de confiance qui nous unit avec les milliers de jeunes qui nous contactent.

Vos appels sur ce point peuvent cesser.

Nous avons des valeurs que nous porterons toujours aussi haut et fort que possible !

Contrairement à ce que pensent les fans de Cyril Hanouna, nous ne voulons pas sa peau.

Nous organiserons d'ailleurs, en juin, une session de sensibilisation aux conséquences de l'homophobie à destination de la production, des chroniqueurs et de Cyril Hanouna.

Notre objectif est de faire évoluer notre société vers plus d'humanité et la tâche est lourde."



