Attentat de Manchester : Une Britannique qui était au concert d'Ariana Grande sauvée grâce à ... son iPhone ! - Regardez

12:01

Mardi soir, une femme de 45 ans était avec sa fille au Manchester Arena. Lisa Bridgett était au téléphone à la fin du concert d'Ariana Grande lorsque l'explosion a envoyé un écrou en acier vers sa tête, rapporte The Telegraph. Mais Lisa a été sauvée grâce à son iPhone quand la bombe a explosé à Manchester. L'écrou a déchiré son doigt mais son téléphone a empêché qu'il ne vienne atterrir dans sa tête, ce qui lui aurait certainement coûté la vie. Lisa a tout de même subi une intervention chirurgicale après avoir avoir été blessée par les éclats d'obus : fracture de la cheville et blessure importante à la cuisse

Sur Facebook, son mari Steve a partagé ce miracle.

Il reste optimiste sur l'avenir de sa femme et de sa fille : "Lisa est dans un état d'esprit positif et se sent très chanceuse d'être en vie", a-t-il écrit.

"Le fait qu'elle était au téléphone lui a probablement sauvé sa vie... L'écrou a frappé son téléphone, ce qui non seulement détourné, mais aussi ralenti considérablement sa trajectoire".

Steve a conclu, avec quelques lignes d'humour : "Elle va aller mieux (...) même si je ne pense pas que son doigt va revenir tout seul !"

Voici son téléphone après l'attaque :

.

.

Les témoins après l'attentat de Manchester par morandini