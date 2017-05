Netflix annule l'une de ses séries, "The Get Down", après seulement une saison !

17:31

Netflix a annulé la série "The Get Down" après 11 épisodes. La série ambitieuse et troublée du hip-hop des années 1970 s'est finalement révélée trop coûteuse.

Lancée en 2016, The Get Down a rencontré des problèmes de production dès le début. À l'époque, c'était la série Netflix la plus chère jamais produite ( plus tard dépassée par le drame royal The Crown ) avec un coût de 120 millions de dollars pour la première saison.

C'est la première fois de son histoire, que le géant américain met fin à une série originale après une seule saison.

Le réalisateur Baz Luhrmann a tenu à remercier ses équipes dans un message sur Facebook.

"Je voulais vous parler à cœur ouvert, et vous dire à quel point je suis humble et touché - non seulement moi mais aussi tous ceux qui ont tant apporté à ce projet. La distribution de ce spectacle est unique et exceptionnelle. En dehors de nos acteurs vétérans stars, je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes heureux d'avoir découverts de nouveaux talents, dont beaucoup jouent aujourd'hui dans des films, créent de la musique et font de grands progrès dans leur carrière. Notre casting, nos écrivains, nos collaborateurs musicaux, nos chorégraphes, nos équipes de cameramen, nos équipes de direction et de postproduction ont tous ressenti le profond privilège d'avoir été embrassé par l'arrondissement du Bronx et de la communauté hip-hop en général. Mais surtout par les ancêtres de Hip-Hop: Grandmaster Flash, Kool Herc, Afrika Bambaataa, Grandmaster Caz, Kurtis Blow, Raheim and all the b-boys, b-girls, graffiti-writers, MC’s et DJ’s. Nous avons déjà vécu des choses que je n'oublierai jamais."



