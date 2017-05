La poignée de main entre Emmanuel Macron et Donald Trump fait le buzz dans le monde entier ! - VIDÉO

11:41

Les vigoureuses poignées de main du nouveau président des États-Unis sont désormais connues du grand public...

Hier, Donald Trump recevait Emmanuel Macron à l'ambassade américaine de Bruxelles pour une première rencontre entre les deux chefs d'État.

Mais le nouveau président français, qui avait visiblement remarqué les poignées de main de Trump, a résisté à la fougue du milliardaire et a impressionné le monde entier.

Six secondes scrutées par les médias du monde entier et particulièrement les médias américains : le Washington Post a par exemple analysé les mains et les mâchoires crispées des deux présidents !

CBS parle même de la "bataille de la poignée de main" et d'autres médias avancent que cette séquence pourrait annoncer d'éventuelles relations tendues entre Emmanuel Macron et Donald Trump.

Sur Twitter, des milliers d'internautes ont eux aussi commenté la fameuse poignée de main, certains dénonçant l'exagération des journalistes...

Regardez :



Emmanuel Macron résiste à la poignée de main... par morandini