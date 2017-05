Michel Sardou annonce qu'il arrête de chanter: "Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre"

08:24

Dans une interview accordée au Parisien , Michel Sardou annonce qu'il arrête de chanter! L'artiste fera en juillet prochain sa dernière tournée et sortira en octobre son ultime album.

"Non, non, j'arrête de chanter. Définitivement. Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre. Ma maison de disques a insisté pour le faire. Il sera très bien. Et je le dis d'autant plus facilement que je n'ai écrit qu'une chanson, qui n'est pas la meilleure. J'en inclurai quelques-unes sur scène au milieu des incontournables.", a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter: "Après j'irai au théâtre, je me ferai plaisir."

Pour son dernier spectacle, Michel Sardou a prévu quelque chose de spécial: "A quelque chose que je n'ai jamais fait : de grands écrans assez dingues à travers lesquels on passe, avec pleins d'effets visuels... Ce sera un remerciement au public, qui me suit depuis cinquante ans.".

Mais pourquoi arrête-t-il la chanson? Il répond: "C'est comme les sportifs, qui raccrochent à 35 ans. Ils jouent toujours bien mais courent moins vite. Ma voix, avec l'âge, a descendu. Ce que j'ai gagné grave, je l'ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l'album et la tournée de trop... Il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j'ai 70 piges, j'ai bien le droit de me faire plaisir."

Et d'évoquer son choix de se concentrer au théâtre: "C'est magnifique. On a fait une tournée formidable avec «Représailles». J'adore le populaire, le théâtre de boulevard, n'en déplaise aux intellos. J'entends rire les spectateurs. Ça me change. Car on ne se marre pas franchement dans mes chansons. Au théâtre, je jouerai jusqu'au bout. Mais vous savez, on ne choisit ni sa mère ni sa mort."



