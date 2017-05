Françoise Laborde furieuse contre sa soeur Catherine à qui elle reproche son soutien à Cyril Hanouna: "Je suis accablée"

08:00

Rien ne va plus chez le Laborde, et la guerre au sein de la famille s'affiche désormais publiquement sur les réseaux sociaux.

On savait depuis longtemps que les deux soeurs étaient fâchées,

Interviewée par le magazine Télé Star, Françoise confiait en 2008 que désormais, elles ne se téléphonent plus.

Catherine Laborde, présentatrice de la météo sur TF1, n'aurait pas du tout apprécié que sa sœur raconte leur brouille à propos de la garde d'une vieille tante malade.

Françoise, elle, s'expliquait ainsi :

"Elle a dépassé les bornes pendant que j'écrivais mon bouquin. Comme c'était un livre où je compilais mes indignations, je me suis lâchée".

Dans un entre­tien, Françoise Laborde conclut à propos de sa rela­tion plus que tendue avec son aînée :

«Je ne veux plus en parler. On ne se voit plus et non, ce n'est pas dut tout difficile à vivre !"

Mais cette fois c'est "l'affaire Hanouna" qui est l'objet de toutes les discordes publiques.

Point de départ de cette affaire, un tweet signé, par l'ex journaliste météo de TF1, Catherine Laborde, aujourd'hui chroniqueuse sur TPMP qui donne un lien vers une pétition destinée à soutenir Cyril Hanouna.

Un geste qui déclenche la colère de sa soeur, ancienne membre du CSA et présentatrices des journaux de France 2, qui immédiatement publie deux tweets:

Le mari de Catherine Laborde pas fan de sa... by morandini