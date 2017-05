Plus aucun tournage depuis septembre 2016: TF1 a arrêté discrètement le jeu de Laurence Boccolini, Money Drop

14:33

A TF1, on veut jouer l'apaisement. Joint par jeanmarcmorandini.com la Une nous a affirmé que Money Drop était simplement "suspendu" et pas arrêté.

Pourtant jeanmarcmorandini.com peut vous confirmer l'information donnée hier par Télé Star, le jeu de Laurence Boccolini ne reviendra pas en quotidienne sur TF1.

Tout au mieux, selon nos informations, des spéciales pourraient avoir lieu en prime, mais rien n'est calé et rien n'est prévu dans l'immédiat.

Toujours selon nos informations , pire encore, aucun tournage n'a eu lieu depuis le mois de septembre dernier, confirmant ainsi l'arrêt du jeu.

Rappelons que "Money Drop" faisait les beaux jours de l'access prime-time avec en moyenne 3.5 millions de téléspectateurs et 18% de part d'audience.

Le jeu de Christophe Dechavanne "The Wall : face au mur" ne sera pas non plus installé "sur la durée" sur TF1.

La chaîne souhaite en effet tester cet été, en access sa nouvelle fiction "Demain nous appartient" et c'est elle qui pourrait occuper la case à la rentrée en cas de succès.

Ce "Plus belle la vie" version TF1, avec Ingrid Chauvin, Lorie Pester, Charlotte Valandray et Alexandre Brasseur pourrait devenir la nouvelle poule aux oeufs d'or de TF1, c'est en tout cas ce qu'espèrent tous les dirigeants de la Une.

