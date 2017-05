Quatre personnes dont un enfant de six ans sont mortes cette nuit dans l'incendie d'un appartement à Marseille

11:07

Quatre personnes dont un enfant de six ans sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie d'un appartement à Marseille, a-t-on appris jeudi matin auprès des marins-pompiers de la ville.

"Quatre personnes ont été retrouvées mortes sur place: deux femmes d'environ 35 ans, un enfant de 6 ans et une quatrième personne au sexe et à l'âge encore indéterminés", dans un appartement du 12e arrondissement, à l'est de la ville, a-t-on précisé de même source.



