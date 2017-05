Antoine Griezmann s'en prend à François Hollande: "Il venait passer du temps à Clairefontaine et après il balance!"

10:45

Dans son autobiographie "Derrière le sourire", Antoine Griezmann n'hésite pas à s'en prendre à François Hollande.

L'ex-chef de l'Etat avait en effet vivement critiqué les footballeurs en les qualifiant de "gosses mal éduqués" qui devraient "muscler leurs cerveaux", ou encore de "gars des cités sans références ni valeurs" , selon les propos rapportés dans le livre "Un président ne devrait pas dire ça…" sorti en octobre dernier.

Dans son livre, l’attaquant de l’équipe de France a donc décidé de répondre à François Hollande: "Que François Hollande dise ça, c’était nul."

Et de lâcher: "Il vient à Clairefontaine, passe du temps avec nous et après il balance... Je trouve ça dommage".

"En sélection, on essaie de donner une bonne image. On fait beaucoup d’efforts, sous l’impulsion de Didier Deschamps. Le chef de la sécurité, à chaque fois qu’on descend du bus, nous demande d’enlever nos casques, on essaie de bien faire les choses.", peut-on lire également.



