Un journaliste du quotidien britannique le Guardian accuse un membre du parti républicain américain de l'avoir jeté au sol!

12:00

Un journaliste du quotidien britannique le Guardian a accusé un membre du parti républicain américain de l'avoir jeté au sol et d'avoir cassé ses lunettes.

L'altercation entre Greg Gianforte, candidat dans le Montana (nord) à une élection partielle au Congrès, et le journaliste Ben Jacobs s'est déroulée lors d'un événement organisé au siège de campagne du républicain à Bozeman, au Montana, rapporte le Guardian. "Gred Gianforte m'a jeté au sol et a cassé mes lunettes", a affirmé M. Jacobs sur son compte Twitter. L'incident a eu lieu après que le reporter a posé une question sur le système de santé.

D'autres personnes présentes ont corroboré sa version des faits. "Ben est entré dans une pièce où une équipe de télévision locale était installée pour une interview avec Gianforte", a rapporté un journaliste de BuzzFeed, Alexis Levinson, sur Twitter. "Soudain j'ai entendu un énorme crash et j'ai vu les pieds de Ben voler en l'air alors qu'il tombait au sol."

L'équipe du candidat républicain a expliqué pour sa part dans un communiqué que l'accrochage avait eu lieu alors que M. Gianforte donnait une interview. "Ben Jacobs du Guardian est entré dans le bureau sans permission, a brandi un enregistreur au visage de Greg de manière agressive et a commencé à le harceler de questions", selon le communiqué.

Le candidat républicain aurait alors demandé au journaliste de quitter la pièce et de baisser son enregistreur, ce qu'il n'aurait pas fait. "Jacobs a saisi le poignet de Greg et a pivoté, les faisant tomber tous les deux", selon le communiqué. Sur l'enregistrement audio du journaliste, on entend M. Gianforte lui demander de partir, mais pas d'enlever son enregistreur.

Le Guardian s'est dit "consterné" par l'affaire et des démocrates ont demandé à M. Gianforte de retirer sa candidature.



Jean-Christophe Cambadelis perd ses nerfs face... par morandini