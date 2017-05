Hanouna: "On raconte beaucoup de bêtises sur nous en ce moment qui seront démontées dans quelques jours"

09:51

Une nouvelle fois, en début d'émission hier soir, Cyril Hanouna s'est exprimé sur la polémiques en cours à propos de Radio Baba.

L'animateur vedette de C8 a expliqué que "certains voudraient qu'il s'explique tous les soirs, mais c'est fini, il a dit ce qu'il avait à dire et désormais il voulait se concentrer sur l'émission."

Et d'ajouter: "On dit beaucoup de bêtises sur nous en ce moment. Mais vous allez voir dans quelques jours que tout cela va être démonté et les choses sont beaucoup plus graves qu'on ne le croit".

Cyril Hanouna n'a pas souhaité en dire plus hier soir rappelant simplement que son public était fidèle et que la veille "TPMP avait été une nouvelle fois le premier talk show de France."

