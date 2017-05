Audiences TNT: Carton pour le foot sur W9 à 1.5 millions - Bon score pour le film de France 4 à 1.2 million

09:12

La finale de ligue Europa était diffusée par W9 . La rencontre l'Ajax Amsterdam et Manchester United a convaincu 1.528.000 personnes, soit 7% de part de marché.

France 4 proposait un film. "Captain America : First Avenger" a séduit 1.173.000 téléspectateurs, soit 5.5% de part de marché.

Arte programmait un film. "Timbuktu" a réuni 917.000 téléspectateurs et 4.2% de part de marché.

HD1 misait sur une série. Les deux rediffusions de "Section de recherches" ont attiré 891.000 téléspectateurs, et 4.2% du public.

TMC misait sur un magazine . "90' enquêtes" a attiré 583.000 téléspectateurs, soit 3% de part de marché.

Un divertissement était diffusé sur C8 . "Les Enquêtes de TPMP", ont attiré 537.000 téléspectateurs, soit 2.4% de part de marché.

NT1 diffusait un divertissement. "Les 30 histoires extrêmes" a attiré 506.000 téléspectateurs, soit 2.5% du public.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Formule 1 : la technologie de l'extrême" a séduit 422.000 téléspectateurs et 1.9% du public.

France 5 proposait un documentaire. "Terres sous influences" a séduit 388.888 téléspectateurs pour 1.8% du public.

6Ter misait sur un téléfilm. "Dans la peau d'une grande" a séduit 335.000 téléspectateurs et 1.5% du public.

NRJ12 diffusait un film. "Shining" a captivé 325.000 téléspectateurs, soit 1.5% de part de marché.

Chérie 25 diffusait "Soeur Thérèse.com". Le téléfilm a convaincu 273.000 téléspectateurs et 1.3% de part de marché.

Numéro 23 pariait sur "The last Kingdom". La série a convaincu 239.000 personnes, et 1.2% du public.

CSTAR proposait un concert. "40 ans du disco : le concert événement" présenté par Estelle Denis a attiré 232.000 téléspectateurs, soit 1.1% de part de marché.

Gulli misait sur un feuilleton. "Vive la colo !" a captivé 224.000 téléspectateurs pour 1% du public.

France O pariait sur un magazine. "Investigations" a captivé 142.000 personnes et 0.6% du public.

.



Générique de l'émission "Enquêtes criminelles... par morandini