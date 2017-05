X-Men : Russell Crowe révèle pourquoi il a refusé d'interpréter le rôle de Wolverine au début des années 2000

15:31

Dans une interview accordée à Fitzy and Wippa (émission de radio australienne), Russell Crowe s'est confié sur son refus d'intérpreter le rôle de Wolverine, joué par Hugh Jackman.

C'est en 2000 que l'acteur a refusé de joué dans le premier volet de la saga "X-Men" car à l'époque, il ne voulait pas avoir "une étiquette".

L'acteur, désormais âgé de 53 ans, ne voulait pas être représenté comme étant "l'homme aux loups" : Wolverine veut pourtant dire "carajou" en français, qui est un animal ressemblant à un ours et non un loup...

Mais comme le rappelle nos confrères de 7sur7, il ne restait donc rien du côté "loup" du rôle après le montage !



