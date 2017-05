"Horrifié" par le Brexit, l'acteur Colin Firth décide de réclamer la nationalité italienne!

17:01

Voilà un citoyen britannique qui ,"horrifié" par le Brexit et ses probables conséquences néfastes, a décidé de demander la nationalité italienne.

« Colin Firth était horrifié par le Brexit, et s’inquiète des conséquences », a confié une source au Daily Mail .

L'acteur est marié à une Italienne, la productrice et réalisatrice Livia Giuggioli et aurait selon le quotidein demandé la double nationalité, britannique et italienne, les lois des deux pays le permettant.

Le porte-parole de l’acteur a démenti ses allégations et argué que c'était pour se rapprocher de sa famille. « Colin a demandé la double nationalité (britannique et italienne) afin de pouvoir avoir le même passeport que sa femme et ses enfants.»



