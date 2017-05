Attentat de Manchester: Stephen et Chris, deux sans-abri qui sont devenus les héros de la Grande-Bretagne

14:25

Après l’attentat de Manchester qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés, deux sans-abri, Stephen Jones et Chris Parker, qui se sont démenés pour secourir les victimes après l’explosion sont devenus les coqueluches de la Grande Bretagne rapporte l'AFP.

« C’était des enfants, beaucoup d’enfants avec du sang partout et qui criaient et pleuraient », a expliqué sur la chaîne de télévision ITV, Stephen Jones, ce SDF de 35 ans.

« Nous avons dû retirer des clous de leurs bras et même du visage d’une petite fille », a ajouté cet ancien maçon, qui dormait dans la rue proche de la salle de concert depuis un an.

« C’est pas parce que je suis sans-abri que je n’ai pas de coeur. ils avaient besoin d’aide, c’est juste l’instinct d’aller aider ».

« J’ai entendu un boum et une seconde après j’ai vu un éclair blanc puis de la fumée et j’ai entendu crier », a raconté à l’agence britannique Press Association Chris Parker, 33 ans, au bord des larmes.

« Ca m’a collé au sol. Ensuite, je me suis relevé et au lieu de m’enfuir, mon instinct m’a poussé à courir et essayer d’aider. »

« J’ai vu une petite fille….elle n’avait plus de jambes. Je l’ai enveloppée dans un T-shirt et je lui ai demandé ''où sont ta maman et ton papa''. Elle a répondu : ''mon papa est au travail et ma maman est là-haut'' ».

Emu, il a également confié avoir tenté de réconforter une femme qui a fini par succomber à ses blessures : « elle est morte dans mes bras. Elle avait une soixantaine d’années et m’a dit qu’elle était venue avec sa famille ».

« Aidez ce héros à sortir de la rue, il le mérite @ManCityConcil », a tweeté un internaute, au milieu de milliers d’hommages.

Deux collectes de fonds ont été mises en place sur GoFundMe pour Chris Parker et sur JustGiving pour Stephen Jones .

20.000 euros ont d'ores et déjà été récoltés.

Et sur Facebook, la mère de Chris Parker a lancé un appel pour retrouver son fils, avec qui elle avait perdu le contact : « Je ne savais pas qu’il était sans-abri, il a été incroyablement courageux la nuit dernière. »



Attentat de Manchester: Stephen et Chris, deux... par morandini