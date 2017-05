Jura: Sept blessés graves dans un accident de car transportant des personnes âgées venues de la région lyonnaise

07:16

Un car transportant des personnes âgées venues de la région lyonnaise s'est renversé dans le Jura, faisant 7 blessés graves parmi les 30 passagers, selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture.

Dans un bilan définitif, la préfecture du Jura annonce "sept personnes placées en urgence absolue" (blessés graves), dont une transportée par la route à l'hôpital de Lons-le-Saunier et six évacuées en hélicoptère sur les centres hospitaliers de Besançon, de Dijon et en Suisse.

Parmi les autres personnes impliquées dans l'accident, 14 ont été légèrement blessées et neuf sont indemnes.

Le groupe était parti pour trois jours, visiter les églises romanes du Jura.

Le chauffeur "aurait emprunté une route non adaptée et le véhicule a basculé sur le bas-côté qui n'était pas stabilisé", a précisé Arnaud Gillet, directeur de cabinet du préfet.

