Voilà pourquoi il n'y a pas eu une seule publicité mardi soir dans TPMP - Regardez ce qui s'est passé ! Vidéo

"Il faut faire vite, il n'y a qu'une minute pour aller s'installer en plateau!" a lancé ce soir Cyril Hanouna à ses chroniqueurs à la fin du pré-générique vers 19h25 dans le hall du studio de l'émission.

Habituellement, il y a au moins 6 minutes de pub entre ces 2 parties, mais ce soir aucune pub n'a été diffusée, la chaîne a simplement mis deux bandes annonces pour des émissions à venir puis le sponsor de TPMP.

Re-belotte à 20h05 avec seulement une bande annonce pour séparer ces 2 parties d'émission

En fait, C8 a décidé de jouer l'apaisement vis à vis des annonceurs alors que certains ont décidé de se retirer de l'émission suite à la polémique autour de l'homophobie supposée de l'animateur vedette.

Une vingtaine de groupes - dont PSA, Flunch, Décathlon, Orange, Petit Navire, Thomson, Bouygues Immobilier, Guerlain, Pringles, SFR, Groupama, La Fourchette, Engie, Nestlé, RedBull, PMU, iDVROOM, Cofidis ou encore Pulco ou la Maaf - ont ainsi annoncé une suspension de leurs spots.

Les groupes Bosch, Chanel et Disneyland Paris ont par ailleurs indiqué au site Buzzfeed qu'ils arrêtaient leurs campagnes pendant l'émission et les entreprises Lu et Easyjet y réfléchissent. Petit Navire a également indiqué à Buzzfeed qu'il stoppait sa campagne actuelle de sponsoring de "TPMP".

"Toutes les marques qui ont des engagements éthiques et/ou RSE doivent se retirer, c'est une évidence et une exigence", a estimé sur Twitter l'ancienne présidente du Medef Laurence Parisot.

"C'est une séquence qui est passée en direct en troisième partie de soirée, avec une interdiction aux moins de 12 ans et qui n'a rien à voir avec l'émission d'access qu'on essaie de fragiliser en attaquant Cyril", s'est agacé Franck Appietto le patron de la chaîne.

"Je comprends qu'il y ait une réaction par rapport à toute la polémique, je suis assez choqué de voir certains professionnels et producteurs indépendants, compétiteurs de Cyril, mettre la liste des annonceurs sur Twitter en invitant les gens à boycotter ces marques", a-t-il regretté.

"C'est seulement quelques annonceurs qui se retirent de l'émission et de l'antenne", a estimé M. Appietto, précisant: "ce n'est pas la majorité".

"Je remercie les 200 annonceurs qui restent et qui ont fait la nuance entre +TPMP+ et une séquence tardive interdit aux moins de 12 ans", a-t-il poursuivi.

