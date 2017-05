Presse: Les ventes du quotidien Le Monde en forte progression - Celles du Parisien en baisse

15:31

Les ventes des quotidiens nationaux ont progressé en moyenne au premier trimestre sur un an, avec cinq journaux en hausse (Le Monde, Le Figaro, Les Échos, L'Équipe et Libération) et deux en baisse (La Croix et Le Parisien/Aujourd'hui en France), selon les chiffres de l'ACPM/OJD.

Le Monde enregistre la plus forte progression des ventes, avec une hausse de 4,71% à 278.839 exemplaires en moyenne par jour, suivi de Libération, dont les ventes augmentent de 3,57% à 74.852 exemplaires, L'Équipe (+2,81% à 224.347 exemplaires), Les Échos (+1,14% à 130.530 exemplaires) et Le Figaro (+0,58% à 313.033 exemplaires).

À l'inverse, les ventes d'Aujourd'hui en France ont baissé sur le trimestre de 6,47% à 117.454 exemplaires, celles de La Croix de 2,90% à 94.424 exemplaires et celles du Parisien de 0,56% à 211.107 exemplaires.

En mars, c'est le Monde qui a enregistré la plus forte hausse des ventes par rapport à mars 2016 (+7,45%), devant Libération (+5,31%), Le Parisien (+2,17%), Les Échos (+2,11%), Le Figaro (+1,69%) et L'Équipe (+0,74%).



