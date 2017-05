Nabilla sera-t-elle bientôt de retour dans "Touche pas à mon poste" sur C8 ? Voici sa réponse !

12:31

A l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé "Nabilla Benattia est inclassable", Nabilla est l'invitée du Buzz TV de TV Magazine .

Au cours de l'interview, l'ex-candidate de télé-réalité a évoqué sa participation à "Fort Boyard" , qui a été annulée par France 2.

"Avec mon chéri, Thomas, on se réjouissait de le faire. On avait choisi l'association d'un petit garçon.

Tout était calé, on avait rempli les formulaires. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est la production qui est venue nous chercher. Je n'avais rien demandé à personne. On est venu me voir. La production avait vraiment insisté pour que l'on participe. On apprend que je ne peux pas participer. Je n'ai pas la raison, je ne sais pas trop", déclare-t-elle.

En 2014, Nabilla a été l'une des chroniqueuses de "Touche pas à mon poste" sur C8.

A la question de savoir si elle souhaite participer à nouveau à l'émission quotidienen, Nabilla répond : "Je ne pense pas".

"Vous savez, je suis un papillon. J'aime bien voyager, être à droite à gauche, découvrir des nouvelles choses. Je ne sais pas si je pourrais être tous les soirs au même endroit", continue-t-elle.

