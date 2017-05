Jean-Christophe Cambadélis perd ses nerfs face à une journaliste de La Chaîne Parlementaire et s'empare de son micro - VIDÉO

14:01

Candidat aux élections législatives dans le XIXe arrondissement de Paris, Jean-Christophe Cambadélis va affronter le jeune Secrétaire d'État Mounir Mahjoubi, mais également la candidate de la France insoumise.

Continuellement réélu depuis sur la circonscription depuis 1997, le candidat a quelque peu perdu ses nerfs face à une journaliste de LCP qui voulait l'interroger sur la campagne.

"C'est difficile cette campagne ?" lance la journaliste.

"On a dit à votre chaîne que l'on ne voulait pas d'images, on a dit non !" a répondu le Premier secrétaire du PS en s'énervant.

Il s'est également emparé du micro de la journaliste.

Regardez :



Jean-Christophe Cambadelis perd ses nerfs face... par morandini