Delphine Ernotte s'exprime après le départ de Michel Field: "Il a pu commettre des maladresses. Il faut maintenant retisser les liens"

11:34

Hier matin, Michel Field , le directeur de l'info de France Télévisions, annonçait sa démission à la patronne de France Télévisions.

Une décision prise "par souci d'apaisement" .

Dans une interview accordée au Monde , Delphine Ernotte s'est exprimée suite à ce départ.

Elle explique que Michel Field "n’avait plus la relation de confiance nécessaire avec la rédaction".

"Nous devons aux Français une information de référence et nous défendons des valeurs : l’indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs politiques ou économiques, la proximité avec nos concitoyens, l’impartialité dans le traitement des sujets. Pour répondre à ces enjeux et continuer à se transformer, il faut pouvoir travailler sereinement. Cette condition n’était plus remplie et j’ai donc accepté de relever Michel Field de ses fonctions.", a-t-elle ajouté.

La patronne rappelle que l'ex-directeur de l'info de France Télévisions a conduit de nombreux chantiers durant dix-huit mois, comme le rapprochement des rédactions, le lancement de la chaîne info Franceinfo ou encore la couverture de l'élection présidentielle.

"Michel a pu commettre des maladresses, mais je veux saluer ses qualités", ajoute-t-elle en indiquant que "les équipes de l’information ont obtenu de beaux succès".

Delphine Ernotte indique que son départ "a permis de calmer les esprits. Il faut maintenant retisser les liens et poursuivre le dialogue".

Et d'affirmer: "Je n’ai pas pour habitude de ne pas prendre mes responsabilités."

"Le nouveau directeur de l’information aura pour mission de faire travailler la rédaction dans un climat apaisé avec une ambition renouvelée.

"Je suis très confiante dans la capacité des équipes à se mobiliser pour le service public de l’information et à poursuivre la dynamique de travail engagée", conclut-elle.

