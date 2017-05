Insultée, harcelée, empêchée de sortir de chez elle... Une habitante du quartier de La Chapelle à Paris témoigne de son calvaire - Regardez

11:31

Hier midi dans "La nouvelle édition" sur C8, les équipes de l'émission ont réalisé un reportage Place de La Chapelle à Paris, où des dizaines d'hommes insulteraient et harcèleraient des femmes pour les empêcher de sortir de chez elles.

Yvonne, une habitante du quartier "Pajol" (XVIIIe arrondissement) témoigne.

"On ouvre la porte et on a un mur d'hommes à qui ont doit demander la permission de sortir (...) pour me balader, il faut que je traverse ce quartier. Donc ça ne fait rien, je reste chez moi", a-t-elle déclaré.



Regardez :



Femmes harcelées dans un quartier à Paris ? Une... par morandini