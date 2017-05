Explosion Manchester: Les stars de la chanson du monde entier expriment leur solidarité

09:30

Hier soir, une explosion s'est produite dans une salle de concert de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où se produisait la chanteuse Ariana Grande .

Un dernier bilan fait état de 22 morts et 60 blessés. L'artiste s'est dite "brisée" et être "profondément désolée".

Très vite après le drame, de nombreuses stars de la chanson ont réagi sur les réseaux sociaux et ont exprimé leur solidarité.

"Mes pensées et prières vont vers ceux touchés à Manches­ter", a déclaré Selena Gomez.

Pour la chanteuse Taylor Swift, "[ses] pensées, prières et larmes vont à ceux touchés par la tragé­die de Manches­ter".

"Je leur envoie tout mon amour", a-t-elle ajouté.

"Mes pensées et prières vont vers ceux touchés par cet acte horrible à Manches­ter. Nous devons faire mieux. Nous devons nous aimer les uns les autres", a indiqué Justin Timberlake.

Sur Facebook, Céline Dion a posté un message "pour exprimer [sa] profonde tristesse en apprenant les tragiques événements".

"La perte insensée de jeunes innocents. Mes prières et mes pensées accompagnent ceux qui souffrent et qui ont perdu des proches. Je prie pour qu’ils trouvent le courage et la force nécessaires pour surmonter ce drame. Je suis avec vous… Avec tout mon amour", a-t-elle continué sur le réseau social.

"Tous les musiciens se sentent malades et responsables ce soir, les spectacles devraient être sûrs pour vous. Vraiment le pire des cauchemar. J'envoie tout mon amour à Manchester et Ari", a déclaré Lorde.

Harry Styles a déclaré avoir "le coeur brisé de voir ce qui est arrivé". Le chanteur "envoie tout [son] amour aux personnes touchées".

"Mon coeur et toutes mes pensées à nos amis anglais, aux fans d'Ariana Grande, innocentes victimes , et à leurs familles", a commenté Louane Emera.



"Mon coeur est blessé pour Ariana et toutes les familles touchées par cet événement tragique. Des innocents ont perdu la vie. Je suis désolée d'entendre ça", a tweeté Nicki Minaj.

