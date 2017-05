Explosion Manchester: Qui est Ariana Grande qui était en concert hier soir à l'Arena ?

08:29

La chanteuse Ariana Grande s’est dite cette nuit "brisée" par l’attentat d'hier soir à Manchester à la fin de son concert à Manchester.

Suite à ce drame, la star auprès des enfants et des ados a annulé sa tournée.

Mais qui est Ariana Grande ?

De son vrai nom Ariana Grande-Butera, la jeune femme de 24 ans est une chanteuse mais aussi une actrice américaine.

Elle est née le 26 juin 1993 à Boca Raton en Floride.

Rappelons qu'au tout début de sa carrière, elle s'est fait connaître pour son rôle de Cat Valentine dans les séries « Victorious » et « Sam & Cat ». Elle est ensuite devenue la protégée de Justin Bieber, avant que Scooter Braun ne décide de la produire.

A l'âge de 15 ans, elle intègre la troupe de la comédie musicale "13" à Broadway. Pour son rôle, elle reçoit même un National Youth Theatre Association Award.

Deux ans plus tard, elle remonte sur scène pour la comédie musicale "Cuba Libre", et pour "Victorious" sur la chaîne Nickelodeon.

Ensuite, Ariana Grande reprend sa casquette de comédienne et devient l'un des personnages principaux de la sitcom adolescente "Sam & Cat" , avec le rôle de Cat Valentine.

En 2011, elle sort son tout premier single « Put Your Hearts Up », et c'est en mars 2013 que son premier tube « The Way » fait décoller sa carrière de chanteuse.

D'ailleurs, en collaborant avec le rappeur Mac Miller, lui permet d'arriver neuvième du Billboard américain.

Ariana Grande décide en septembre 2013 de sortir son premier album "Yours Truly".

En mars 2014, la jeune artiste se produit dans un des lieux symboliques des Etats Unis, à la Maison Blanche pour le concert Women of Soul! Elle sort quelques mois plus tard un duo avec la rappeuse australienne Iggy Azalea et leur titre devient son premier tube mondial! La chanteuse enchaîne ensuite les duos « Break Free » avec Zedd et « Bang Bang » avec Jessie J et Nicki Minaj, également classés.

Depuis, Ariana Grande enchaîne les succès, notamment que ce soit en temps que comédienne dans la série "Scream Queens", ou dans la musique avec notamment son troisième album "Dangerous Woman", auquel ont participé Macy Gray, Nicki Minaj, Lil Wayne et Future. Ses trois premiers singles de ses trois albums se sont tous classés dans le Top 10 américain. (Source biographie : Universal Music)



Explosion Manchester: La chaîne SkyNews diffuse... par morandini