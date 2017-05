Explosion Manchester: Les témoignages terribles des spectateurs du concert qui racontent la panique

05:50

"Nous étions en train de quitter la salle (…) lorsqu’on a entendu un bang, comme une explosion, qui a effrayé tout le monde, a raconté Majid Khan, 22 ans, à l’agence Press Association.

"Tous les gens qui étaient du côté de la salle de concerts où le bang a été entendu sont soudain venus vers nous en courant (…). Ca bloquait, tout le monde fuyait vers la sortie la plus proche. »

Robert Tempkin, de Middlesbrough: « Tout le monde criait et courait, il y avait des manteaux et des téléphones sur le sol, les gens ont tout abandonné, raconte l’homme de 22 ans à la BBC, qui a vécu la confusion de l’intérieur. Des gens hurlaient qu’ils avaient vu du sang, mais d’autres disaient que c’étaient des ballons qui avaient explosé ou une enceinte qui avait claqué. »

Isabel Hodgkin a aussi été prise dans ce mouvement de panique: «Ça poussait dans les escaliers », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision Sky News, précisant : « Le couloir était plein de monde, il y avait une odeur de brûlé, il y avait beaucoup de fumée pendant qu’on sortait. »

Tori raconte l’horreur vécue à BBC Radio Manchester :

«J’ai attrapé la tête de ma sœur pour la mettre sous les chaises parce que je voyais des centaines de filles descendre les escaliers et qu’il n’y avait plus moyen de sortir. J’ai téléphoné à mon copain en disant “je ne sais pas quoi faire” et il m’a dit “essayez de sortir aussi vite que vous le pouvez”. »

« Lorsque nous sommes finalement sorties, il y avait des gens partout. Ils avaient des bandages sur leurs têtes. »

La police a escorté en lieu sûr le public choqué par les événements, dont une majorité d’adolescents et d’enfants.

Explosion Manchester: Les témoignages terribles... by morandini