Manchester: L'Etat Islamique revendique l'attentat - Un homme de 23 ans arrêté - 22 morts dont des enfants et 60 blessés

23/05 19:05

19h05: Les drapeaux français seront mis en berne demain sur les établissements publics

17h38: Le terroriste a été identifié par la police britannique et s'appelle Salman Abedi, âgé de 22 ans

17h00: Une minute de silence a été observée au palais de Buckingham en présence de la reine Elisabeth II

15h30: Une jeune fille âgée de 8 ans a perdu la vie dans l'attentat (autorités).

14h40: Emmanuel Macron prend la parole en direct de l'Ambassade du Royaume Uni

"Je veux exprimer tout notre soutien et nos condoléances au peuple britannique.

C'est toute l'Europe libre qui a été attaquée.

J'ai exprimé ces sentiments à Theresa May

Nous voulons renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme.

Nous serons déterminés et résolus pour lutter contre le terrorisme partout sur notre continent. C'est toute la jeunesse européenne qui est attaquée

Ce qui s'est passé hier nous a montré une nouvelle fois que les terroristes ont une cible : le monde libre et la jeunesse."

13h46: Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué mardi dans un communiqué l'attentat qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés lundi soir à l'issue d'un concert pop à Manchester (ouest de l'Angleterre).

Le communiqué, publié par l'EI via l'un de ses canaux de communication sur les réseaux sociaux, précise qu'un "des soldats du califat a placé une bombe dans la foule" lors du concert. Le groupe jihadiste menace également d'autres attaques.

13h21: Le président de la République Emmanuel Macron se rendra cet après-midi à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris (Élysée)

13h20: "L'Angleterre a mené une politique multiculturelle et laxiste ces dernières années. Elle est une cible des fondamentalistes islamistes et la France n'a rien à lui envier" a déclaré Marine Le Pen, présidente du Front national sur BFMTV.

13h18: La reine d'Angleterre Elisabeth II a condamné un "acte barbare".

12h55: Arrestation d'un homme de 23 ans en lien avec l'attentat de Manchester

12h49 : Selon un journaliste de Reuters, le centre commercial Arndale de Manchester est en train de rouvrir ses portes.

12h42: La police de Manchester dit "traiter un incident" en cours dans le centre commercial Arndale. Le site a été évacué et des dizaines de personnes ont quitté les lieux en courant (Reuters).

12h04: Theresa May: "Nous pensons aux familles et aux proches"

"cet incident terroriste fait partie des pires de ceux que nous avons connus au Royaume-Uni"

"Nous savons aujourd'hui qu'un terroriste isolé a fait exploser un engin de sorte à tuer le plus grand nombre de personnes possible"

"22 personnes sont mortes en plus du terroriste"

"Certaines victimes sont entre la vie et la mort."

"Nous pensons connaître l'identité de l'attaquant. Mais nous ne pouvons pas confirmer son nom pour l'instant"

"Beaucoup de jeunes figurent parmi les blessés et les morts"

"Il est probable que nous soyons confrontés à d'autres attaques. Le risque est élevé"

11h36: À 15 heures, une minute de silence sera observée au festival de Cannes en hommage aux victimes de l'attentat. Mais le feu d'artifice prévu ce soir pour ses 70 ans est annulé

11h19: Le maire de Manchester a appelé à un rassemblement ce mardi soir à 18 heures locales square Albert. "Nous sommes en deuil aujourd'hui, mais nous sommes forts", a tweeté Andy Burnham

11h13 : Gérard Collomb: "L'attentat de Manchester montre que la menace est élevée dans tous les pays de notre continent"

"Nous avons donné des consignes aux organisateurs des évènements sportifs et culturels pour que la sécurité soit assurée partout."

"Une circulaire va être envoyée aujourd'hui aux préfets"

"Nous ne céderons jamais devant le terrorisme"

11h07: L'ancien Premier ministre britannique David Cameron a adressé sur Twitter ses "pensées et prières les plus sincères aux victimes de l'horrible attaque à Manchester." Il a également remercié les services de secours.

10h33: La Tour Eiffel s'éteindra ce soir à minuit en hommage aux victimes

10h23: Le président des Etats-Unis Donald Trump a vivement condamné mardi à Bethléem, en Cisjordanie occupée, l'attentat de Manchester perpétré selon lui par "des losers malfaisants".

"Tellement de jeunes gens magnifiques, vivants et aimant la vie, assassinés par des losers malfaisants. Je ne les appellerai pas des monstres car ils aimeraient trop ce mot", a déclaré M. Trump en présence du président palestinien Mahmoud Abbas avec lequel il s'est entretenu dans la matinée.

10h06: Le Premier ministre israélien a condamné ce mardi "avec force" le "terrible" attentat à Manchester. "J'adresse mes condoléances aux familles de ceux qui ont été assassinés et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

09h55: Le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb réunit à 10H00 les responsables de la sécurité

09h52: François Hollande sur Twitter: Tout mon soutien aux victimes de cet effroyable attentat et au peuple britannique.Ces lâches ont visé la jeunesse, symbole de notre liberté.

09h48: "Les concerts prévus à Paris ce soir et les prochains jours seront maintenus. Il est essentiel de continuer à vivre. ", annonce Anne Hidalgo

09h43: "Je voudrais rassurer les Français, il ne faut surtout pas céder au terrorisme et annuler les concerts !" (Christophe Castaner, porte-parole du Gouvernement, sur France 2)

09h27: La chancelière allemande Angela Merkel a fait part mardi de sa "tristesse" et de son "horreur" après l'attentat qui a fait 22 morts lors d'un concert à Manchester.

"L'Allemagne est aux côtés" des Britanniques, a déclaré la chancelière dans un communiqué. "Cette attaque terroriste présumée ne fera que renforcer notre détermination à travailler avec nos amis britanniques contre ceux qui commettent des actes aussi inhumains", a-t-elle ajouté.

"Il est inconcevable que quelqu'un utilise un concert de musique pop joyeux pour tuer des gens ou leur infliger de graves blessures", a encore réagi la chancelière, qui adresse ses "sincères condoléances aux victimes, aux blessés ainsi qu'à leurs proches".

"Nos pensées sont maintenant avec nos amis britanniques. United we stand !" (Nous sommes unis!), a lancé sur Twitter le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel.

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier a également insisté sur sa solidarité avec le Royaume-Uni "dans ce moment tragique".

09h18: Vladimir Poutine s'est dit prêt à "développer la lutte antiterroriste" avec Londres après l'attentat "inhumain" de Manchester.

08h31: Juste après l'explosion, les policiers ont reçu 240 appels d'urgence.

08h24: "C'est avec effroi et consternation que Emmanuel Macron a appris la nouvelle de l'attentat meurtrier qui a frappé hier soir pendant un concert la salle Arena de Manchester", a réagi l'Élysée dans un communiqué.

"Il adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France qui se tient ses côtés dans le deuil avec une pensée particulière pour les victimes et leurs familles."

Il s'entretiendra avec Theresa May dans la journée.

08h20: "Les terroristes cherchent à créer une ambiance de peur. Il est important que nous menions nos vies", a déclaré Ian Hopkins, responsable de la police de Manchester.

08h09: Edouard Philippe fustige "le terrorisme le plus lâche" qui "a sciemment" visé des jeunes

08h04: "Il y a malheureusement des enfants parmi les morts" (Chef de la Police)

08h02: "Nous pensons que cette attaque a été menée par un agresseur solitaire. Nous pensons qu'il avait sur lui un engin explosif improvisé." (Police)

08h01: La police annonce un bilan à la hausse, 22 morts et 60 blessés

08h00: Les autorités de New York ont décidé de renforcer les mesures de sécurité sur des sites sensibles mais ont précisé qu'elles n'avaient pas enregistré de menace spécifique concernant le territoire américain.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé qu'il avait ordonné des patrouilles supplémentaires à "des endroits particulièrement sensibles" (métro, aéroports...) par "mesure de précaution".

07h58: Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a exprimé sur Twitter sa "solidarité avec le peuple britannique. Mes premières pensées vont aux victimes et familles endeuillées".

07h57: Theresa May présidera à 09h00 locales (10h00 Paris) un comité COBRA qui réunit les principaux ministres et responsables de la sécurité

07h55: Amber Rudd, la secrétaire d'État à l'Intérieur assure que "l'intention était de faire peur et de diviser mais ça ne marchera pas". "Il s'agit d'une attaque visant les plus vulnérables de notre société."

07h30: La Première ministre britannique Theresa May et le chef de l'opposition Jeremy Corbyn, suspendent leur campagne électorale

06h41: Rapidement après le drame, des centaines d’habitants de Manchester se sont manifestés sur Twitter pour offrir des lits ou des chambres aux personnes bloquées dans la ville, via le hashtag #RoomForManchester.

Une initiative encouragée par le maire du Grand Manchester, Andy Burnham (parti travailliste), sur le réseau social : «Suivez #MissinginManchester et #RoomForManchester qui montrent le vrai esprit de notre ville face à une tragédie aussi dévastatrice. »

06h24: «Les Canadiens ont appris avec horreur l'attentat survenu à Manchester» et leurs «pensées accompagnent les victimes et leur famille», a écrit le Premier ministre canadien sur Twitter.

06h21: Le département à la Sécurité intérieure suit la situation et indique que même s'il n'y a pas de menaces précises, la sécurité sera renforcée aux Etats-Unis, notamment pour des concerts à venir.

05h30: la Une de la presse locale:

05h27: Le management de la chanteuse annonce également la suspension de la tournée mondiale

05h24: La chanteuse américaine Ariana Grande a tweeté:

"Brisée. Du fond de mon cœur, je suis tellement désolée. Je n'ai pas les mots".

Son manager, Scooter Braun, a également publié un communiqué sur Twitter :

"Cette nuit, nos cœurs sont brisés. Aucun mot ne peut exprimer notre chagrin pour les victimes et les familles touchées par cette attaque insensée. Nous pleurons la vie des enfants prises par cet acte lâche", a-t-il dénoncé, remerciant les services d'urgences d'avoir "sauvé des vies".

05h10: Une ligne téléphonique a été ouverte pour les proches des victimes de Manchester et de tous les spectateurs du concert : 0161 856 9400 (composer l'indicatif 00 44 depuis la France).

04h02: Le chef de la police de Manchester s'est adressé à la presse, confirmant le bilan provisoire de 19 morts et 50 blessés et rappelant que l'incident est traité "comme un possible attentat terroriste".

"Nous travaillons étroitement avec les services d'antiterrorisme et les services de renseignement des partenaires du Royaume-Uni". (Sky News).

03h32: Theresa May, Première ministre britannique, a condamné l"attaque terroriste épouvantable" qui a eu lieu lundi soir à Manchester : "Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police".

03h04: Les photos des disparus présents au concert d'Ariana Grande affluent sur Twitter :

02h31 : Anne Hidalgo, maire de Paris, s'est exprimée sur Twitter :

02h10: Un premier bilan fait état de 19 morts et 50 blessés dans un nouveau communiqué de la police de Manchester.

Le point à 02h00 :

La police de Manchester a annoncé mardi qu’il y avait «des morts et des blessés» à la suite d’un «incident grave» survenu dans une salle de concerts à Manchester, dans l’ouest de l’Angleterre, sans plus de précision sur les causes de l’incident.

«Les services de secours répondent actuellement à des informations selon lesquelles il y aurait eu une explosion», a indiqué la police dans un communiqué sur son compte Twitter, en appelant la population à éviter la zone.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique à l’intérieur de la salle de concerts Arena, où se produisait la chanteuse américaine Ariana Grande.

Plusieurs témoins cités par les médias britanniques ont affirmé avoir entendu une forte explosion lundi peu avant 23h00 (minuit heure française).

01h49: "Londres se tient aux côtés de Manchester. Nos pensées vont à toutes les victimes de ce soir – mortes ou blessées – et à nos valeureux services d'urgence, écrit le maire de Londres, Sadiq Khan.

01h46: Nouveau communiqué de la police qui ne donne pas d'informations supplémentaires

01h44: Les équipes de déminage sont sur place selon la chaîne SkyNews

01H26: Le bruit de l'explosion enregistrée par une caméra de sécurité

Via une dashcam, enregistrement audio de l'explosion à la fin du concert de #ArianaGrande #Manchester

01h23: Aucun bilan sérieux des morts ou blessés à cette heure

01h18: La police ne donne aucune information complémentaire.

La chanteuse Ariana Grande est saine et sauve

00h54: La police ne donne pas d'informations dans l'immédiat sur les explosions qui se sont produites sur les témoins ni sur leur origine

MANCHESTER:

- Explosion at arena

- During Ariana Grande show

- Many confirmed dead

MANCHESTER:
- Explosion at arena
- During Ariana Grande show
- Many confirmed dead
- Many injuries reported

00h49: Plusieurs morts et blessés selon le compte officiel de la police

00h32: Selon le DailyMail, deux explosions auraient été entendues lors de l’évacuation de la salle, à la fin du concert d’Adriana Grande.

La police parle d’un « incident », sans donner plus de précision.

00h26: L’origine de ces bruits d'explosions reste inconnue.

La station de métro toute proche a été évacuée.

De nombreuses photos et vidéos montrent des scènes de panique.

00h22: De nombreuses forces de l'ordre sont sur place confirment les médias locaux mais aucune information sérieuse à ce stade

00h05: Deux explosions à la fin du concert de Ariana Grande dans le stade de la ville.

Le stade a été évacué alors que le public hurlait comme le montrent les images sur le net.

Explosion Manchester: Les témoignages terribles...