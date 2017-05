EN DIRECT - Manchester: Explosion au concert d'Ariana Grande - Un premier bilan fait état de 19 morts et 50 blessés (police) - Possibilité d'acte terroriste

03:10

03h04: Les photos des disparus présents au concert d'Ariana Grande affluent sur Twitter :

02h31 : Anne Hidalgo, maire de Paris, s'est exprimée sur Twitter :

02h10: Un premier bilan fait état de 19 morts et 50 blessés dans un nouveau communiqué de la police de Manchester.

Le point à 02h00 :

La police de Manchester a annoncé mardi qu’il y avait «des morts et des blessés» à la suite d’un «incident grave» survenu dans une salle de concerts à Manchester, dans l’ouest de l’Angleterre, sans plus de précision sur les causes de l’incident.

«Les services de secours répondent actuellement à des informations selon lesquelles il y aurait eu une explosion», a indiqué la police dans un communiqué sur son compte Twitter, en appelant la population à éviter la zone.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique à l’intérieur de la salle de concerts Arena, où se produisait la chanteuse américaine Ariana Grande.

Plusieurs témoins cités par les médias britanniques ont affirmé avoir entendu une forte explosion lundi peu avant 23h00 (minuit heure française).

01h49: "Londres se tient aux côtés de Manchester. Nos pensées vont à toutes les victimes de ce soir – mortes ou blessées – et à nos valeureux services d'urgence, écrit le maire de Londres, Sadiq Khan.

01h46: Nouveau communiqué de la police qui ne donne pas d'informations supplémentaires

01h44: Les équipes de déminage sont sur place selon la chaîne SkyNews

01H26: Le bruit de l'explosion enregistrée par une caméra de sécurité

Via une dashcam, enregistrement audio de l'explosion à la fin du concert de #ArianaGrande #Manchester pic.twitter.com/ZUcZCziddC — B3infos (@B3infos) 22 mai 2017

01h23: Aucun bilan sérieux des morts ou blessés à cette heure

01h18: La police ne donne aucune information complémentaire.

La chanteuse Ariana Grande est saine et sauve

00h54: La police ne donne pas d'informations dans l'immédiat sur les explosions qui se sont produites sur les témoins ni sur leur origine

MANCHESTER:

- Explosion at arena

- During Ariana Grande show

- Many confirmed dead

- Many injuries reported pic.twitter.com/Ziw4h1aKMF — Breaking News Alert (@PzFeed) 22 mai 2017

00h49: Plusieurs morts et blessés selon le compte officiel de la police

00h32: Selon le DailyMail, deux explosions auraient été entendues lors de l’évacuation de la salle, à la fin du concert d’Adriana Grande.

La police parle d’un « incident », sans donner plus de précision.

00h26: L’origine de ces bruits d'explosions reste inconnue.

La station de métro toute proche a été évacuée.

De nombreuses photos et vidéos montrent des scènes de panique.

00h22: De nombreuses forces de l'ordre sont sur place confirment les médias locaux mais aucune information sérieuse à ce stade

00h05: Deux explosions à la fin du concert de Ariana Grande dans le stade de la ville.

Le stade a été évacué alors que le public hurlait comme le montrent les images sur le net.

.



Manchester Arena : Panique dans le stade durant... by morandini