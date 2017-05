Après le départ de Field, la rédaction de France 2 ne met plus au vote une motion de défiance contre Delphine Ernotte

17:15

La rédaction de France 2 a décidé lundi de ne pas mettre au vote une motion de défiance contre la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte , estimant que la démission du directeur de l'information Michel Field avait "désamorcé la crise", a indiqué à l'AFP la société des journalistes (SDJ) de France 2.

"Nous entamons un nouveau cycle, on passe à autre chose", a estimé le président de la SDJ, Manuel Tissier, au terme d'une assemblée générale des journalistes de France 2.

La SDJ avait initialement prévu de soumettre au vote mardi deux motions de défiance, l'une à l'encontre de Michel Field et l'autre visant Delphine Ernotte, après l'annonce de l'éviction surprise de David Pujadas du JT de 20H à la rentrée prochaine.

Le timing de cette annonce, trop proche de l'élection du nouveau président de la République, avait hérissé la rédaction.

La démission de Michel Field, présentée lundi matin en comité de direction, "était le seul moyen d'avancer et de mettre fin à la crise", selon le représentant de la SDJ. "On considère que notre avertissement a été entendu", mais "ce n'est pas un blanc-seing que l'on donne à la direction, qui doit prendre ses responsabilités", a-t-il poursuivi.

La SDJ souhaite élaborer une feuille de route pour le prochain directeur de l'information, où seront spécifiés plusieurs points comme l'attitude à avoir vis-à-vis de l'extérieur, les engagements au sein de la rédaction, etc.

