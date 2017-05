Les Black Eyed Peas se produiront avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions le 3 juin

14:31

"It's gonna be a good night" pour les fans de football et des Black Eyed Peas !

Dans un communiqué , l'UEFA vient d'annoncer que le groupe se produira lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des Champions, le 3 juin prochain.

À quelques minutes du coup d'envoi, les spectateurs présents dans le stade de Cardiff mais également les téléspectateurs pourront assister à ce qui sera un évènement "inoubliable" d'après will.i.am.

Le chanteur a déclaré : "Nous allons profiter de l’enthousiasme des supporters dans le stade, et de tous ceux qui suivront la finale de l’UEFA Champions League. Étant nous-mêmes supporters de football, nous savons ce que représente ce match pour ceux qui le regardent depuis les tribunes ou depuis leurs foyers, avec des amis. Cette performance représente tout autant pour nous. Nous vous ferons vivre un spectacle inoubliable".

La finale de la Ligue des Champions, qui opposera la Juventus de Turin au Real Madrid, sera diffusé sur C8.



