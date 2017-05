TF1 diffusera la nouvelle série "Juste un regard", adaptée du best-seller d'Harlan Coben, dès le jeudi 15 juin à 21h

17:04

Adaptation du best-seller d’Harlan Coben, la série "Juste un regard" sera diffusée dès le jeudi 15 juin à 21h sur TF1.

La saison comporte 6 épisodes de 52 minutes.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront : Virginie Ledoyen, Thierry Neuvic Arthur Jugnot, Thierry Fremont, Jimmy Jean-Louis ou encore Mathilde Buisson.

Résumé du roman Juste un regard d'Harlan Coben, livre sorti en 2004

"Cette nouvelle mini-série racontera l’histoire d’Eva Beaufils. Il aura suffi d’un regard sur une vieille photo, porteuse d’une incroyable révélation, pour que son univers bascule… Bastien, son mari, disparaît soudain. Eva n’a alors plus qu’un objectif : le retrouver à tout prix, même si cela met en péril leurs enfants et ravive les cicatrices de son propre passé. Car Eva le sait, ce n’est qu’au bout de ce voyage qu’elle trouvera réponse à sa question… L’amour est-il plus fort que le mensonge ?".

En octobre 2015, TF1 avait déjà diffusé une mini-série "Une chance de trop" avec Alexandra Lamy, qui était l'adaptation d'un des romans d'Harlan Coben.



Harlan Coben parle d'Alexandra Lamy, héroïne d... par morandini