Cristina Cordula présentera "La robe de ma vie", une nouvelle émission quotidienne sur M6 à partir du lundi 12 juin à 16h20

16:55

Le lundi 12 juin, à 16h20, M6 lancera une nouvelle émission quotidienne présentée par Cristina Cordula : "La robe de ma vie".

Dans la vie d'une femme, l'achat de sa robe de mariée est toujours un moment crucial et une expérience unique pour elle et ses proches. C'est LE vêtement le plus important qu'elle achètera !

Du lundi au vendredi, suivez les aventures de plusieurs futures mariées qui recherchent LA robe de leurs rêves pour le plus beau jour de leur vie.

Chaque jour, une boutique, deux clientes et leurs accompagnants vivront devant vous cette incroyable quête !

Acheter une robe de mariée, c'est un événement pour une future mariée et ses proches, un moment intense, fort en émotions, où tout ressort : les tensions et les peurs, mais aussi les rancœurs et les jalousies. C'est aussi le moment où l'on ouvre son cœur en grand.

Les premiers spectateurs de cette quête de la robe parfaite, les meilleurs alliés de ces futures mariées parfois au bord de la crise de nerfs, ce sont les vendeurs de robes de mariées ! Un métier particulier qui nécessite d'allier diplomatie, détermination, stratégie et douceur même dans les situations les plus délicates afin de trouver LA robe de leur vie…

Cristina Cordula sévère avec le choix d'une... par morandini