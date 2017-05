TF1 lance une nouvelle émission quotidienne de dating "Premier rendez-vous et plus si affinités" le lundi 12 juin à 17h

16:31

A partir du lundi 12 juin à 17h, TF1 proposera chaque jour une nouvelle émission de dating, "Premier rendez-vous et plus si affinités".

Résumé:

En France, des millions de célibataires cherchent le Grand Amour et rêvent de trouver la personne qui fera battre leur cœur !

Cette semaine, le restaurant de « Premier rendez-vous et plus si affinités » ouvre ses portes à des célibataires pour une expérience inédite : celle d’un dîner en tête-à-tête avec une personne inconnue choisie selon leurs propres critères.

Ce restaurant n’est pas un restaurant comme les autres puisqu’il est truffé de caméras discrètes pour une immersion complète au cœur de ces premières rencontres. Ici, chaque personne est célibataire, chacune pleine d’espoir, à la recherche de l’Amour. De 20 ans à 80 ans, venus des quatre coins de France, ces duos vont vivre le dîner le plus éprouvant de toute leur vie.

Coups de foudres ou silences gênés, maladresse ou séduction affirmée, émoi ou déception…tous les cas de figures sont possibles !

Alexis, notre charismatique maître d’hôtel, accueillera chaque soir huit célibataires un peu nerveux qui arriveront au restaurant avec l’espoir de rencontrer l’âme sœur. Clément, notre charmant barman, tâchera d’en savoir un peu plus sur leur état d’esprit juste avant la rencontre avec leur prétendant. Quant à Justine et Manon , nos délicieuses serveuses, elles s’occuperont de nos tourtereaux à table et veilleront à leur faire passer une belle soirée.

Chaque soir, à la fin du dîner, nos quatre duos devront prendre une décision importante. Décideront-ils de revoir ou non la personne avec laquelle ils ont passé la soirée ?

Drôles, émouvants mais surtout attachants, découvrez ces célibataires en quête du Grand Amour tous les soirs à 17h00 sur TF1 dans « Premier rendez-vous et plus si affinités »



