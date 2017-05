Portrait de Michel Field qui jette l'éponge après dix-huit mois passés à la tête de l'information de France Télévisions

15:18

Par Séverine ROUBY

.

Ecrivain, agrégé de philosophie, homme de médias Michel Field, qui a jeté l'éponge lundi après dix-huit mois passés à la tête de l'information de France Télévisions, est un touche-à-tout brillant mais qui suscite aussi souvent de l'agacement.

"C'est un Omni - un objet médiatique non identifié - et c'est pour cela que beaucoup l'apprécient et que d'autres ne l'aiment pas", disait de lui le politologue Olivier Duhamel, son partenaire radiophonique, il y a un an alors que Michel Field était visé par une première motion de défiance.

Agrégé de philosophie, amoureux des livres, Michel Field, 62 ans, est, malgré son long parcours dans l'audiovisuel, avant tout un homme de l'écrit. Dans son dernier roman, "Le vieux Blanc d'Abidjan dans sa prison de Yopougon" (Julliard), il fait de son père, Erwin, un héros romanesque.

Engagé à l'extrême gauche, du côté des trotskystes de la Ligue communiste d'Alain Krivine lorsqu'il était lycéen, Michel Field a animé le mouvement lycéen contre la loi Debré (qui envisageait de supprimer le sursis du service militaire) en 1973.

C'est à cette époque qu'il fréquente ses premiers plateaux de télévision... comme leader d'une jeunesse rebelle. Mais 1973 ne fut pas le début de la révolution, ni même un "remake" de Mai 68.

L'élève brillant abandonne l'idée de changer le monde.

Il réussit l'agrégation de philosophie à la troisième tentative et se destine à une carrière d'enseignant. Il enseigne la philo à l'Ecole normale d'instituteurs de Douai, à l'Ecole normale de Versailles et commence à exercer le journalisme, à France Culture notamment.

En 1989, l'animateur Christophe Dechavanne le repère et en fait un chroniqueur pour l'émission "Ciel, mon mardi !" sur TF1.

Les émissions s'enchaîneront pendant plus de deux décennies: "La Grande Famille" sur Canal+ en 1994, "La Marche du siècle" en 1999 sur France 3, "Field dans ta chambre" sur Paris Première.

Toutes ne rencontrent pas des succès d'audience. Il a aussi animé des tranches d'information sur LCI à partir de 2005, notamment aux côté du controversé Patrick Buisson, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy.

Jusqu'en septembre 2015, il animait une émission sur la chaîne Histoire dirigée par Buisson.

Le goût de la chose publique n'a jamais quitté cet enfant du Vaucluse. Venu de l'extrême gauche, il a apprécié des hommes politiques de droite comme Philippe Séguin ou Nicolas Sarkozy. Mais c'est avec Jacques Chirac que le courant passera le mieux.

Quand il arrive à la direction de l'information de France Télévisions fin 2015, certains lui reprocheront aussi de rouler pour un autre "Corrézien", François Hollande.

Fin août 2015, il devient directeur exécutif de France 5, débauché par Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, qui le propulse dans une fonction de management qu'il n'avait jamais exercée.

Début décembre, le voici directeur de l'info, où il est chargé de lancer la chaîne publique d'info en continu, ce qui a été fait en septembre 2016, mais aussi de chapeauter la fusion des rédactions de France 2 et de France 3, un chantier impopulaire en interne.

Avec ses projets de réforme, il s'est mis à dos les syndicats.

Certains lui reprochent sa brutalité. Mais sa communication agace aussi parfois en interne, comme lors d'un passage sur Canal+ en avril 2016 où il commente l'éviction d'"Envoyé Spécial" des journalistes Guilaine Chenu et Françoise Joly, critiquant leurs choix éditoriaux, puis plaisante sur le sort du présentateur de "Complément d'Enquête", Nicolas Poincaré, en lâchant: "Nicolas, si tu nous écoutes: ne te suicide pas tout de suite!".

La semaine dernière, c'est avec une tribune publiée dans Libération, où il critique notamment le JT de 20H, que Michel Field a remis le feu aux poudres. Alors que la rédaction devait se prononcer mardi sur une deuxième motion de défiance le visant, après celle adoptée l'an dernier, il a préféré démissionner.

.



Michel Field critique la ligne éditoriale d... by morandini