"Je suis à un poste où l'on risque sa place tous les jours, à toutes les heures" confiait Michel Field il y a encore quelques jours dans une interview

12:50

Le directeur de l'information de France Télévisions Michel Field a ce matin annoncé sa démission à Delphine Ernotte, la PDG du groupe audiovisuel public.

Dans un message adressé à ses équipes, il a affirmé "J'ai demandé à la Présidente Delphine Ernotte de me relever de mes fonctions de directeur de l'information par souci d'apaisement".

Mais il y a quelques jours, Michel Field était invité dans "Le Grand Témoin du Figaro" pour évoquer l'élection présidentielle.

Il y avait déclaré : "Vous savez, on est à un poste où l'on risque sa place tous les jours, à toutes les heures"

Et d'ajouter : "Si on n'a pas conscience que le service public est au service du public (...) on continue la tâche des prédécesseurs et on prépare la tâche de ses successeurs avec un sentiment de provisoire qui peut éventuellement durer" .



