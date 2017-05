Moundir : "J'ai refusé de participer à la saison All Stars de Koh Lanta, je suis animateur désormais plus candidat !"

15:01

À l'occasion de la diffusion sur W9 de la deuxième saison de l'émission "Moundir et les apprentis aventuriers", Moundir a accordé une interview à Buzz TV Mag.

Assurant avoir été contacté pour être candidat à une saison spéciale célébrités de l'émission d'aventures de TF1, Moundir a déclaré : "Premièrement, je suis trop vieux (...) puis je l'ai fais trois fois, il faut laisser la place aux autres !"

Et d'ajouter : "Je suis passé animateur aujourd'hui et de revenir candidat ça ne m'intéresse plus (...) il faut que je passe à autre chose".

Moundir avait participé à Koh-Lanta en 2003, à "Koh Lanta : Le Retour des héros" en 2009, puis à "Koh Lanta : La Nouvelle Édition" en 2014.



