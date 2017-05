Cristiano Ronaldo pousse un gros coup de gueule contre la presse : "Vous parlez de moi comme si j’étais un délinquant!"

12:01

Après avoir remporté le titre de champion avec le Real Madrid , ce dimanche suite à la victoire à Malaga (0-2), Cristiano Ronaldo en a profité pour régler ses comptes avec la presse en zone mixte.

"Ça me dérange quand les gens parlent de moi quand ils ne savent rien. La presse invente des choses sur Cristiano Ronaldo. C’est pour ça que je ne lis pas la presse, que je ne regarde pas la télévision, car vous parlez mal de moi que cela concerne le foot ou ma vie privée" a-t-il lâché.

Et d'ajouter : ""C’est pour ça que les gens ne connaissent pas la réalité car vous me décrivez comme un délinquant ou une personne qui ne fait rien de bien".

Et de conclure :""Les critiques ne me préoccupent pas car les gens finissent par se taire. Je ne suis pas un saint mais je ne suis pas un diable non plus. J’ai une famille, une mère, un fils et je n’aime pas qu’on me mette dans le même sac que ceux qui font des bêtises."



