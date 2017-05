Un intervenant de "Capital" sur M6 compare un palmier avec un Africain et déclenche la colère les téléspectateurs - VIDEO

10:15

Hier soir, M6 proposait un nouveau numéro de "Capital" avec notamment un sujet sur les palmiers.

Dans le reportage, une petite phrase d'un intervenant a déclenché la colère de nombreux téléspectateurs qui n'ont pas hésité à le dire sur les réseaux sociaux.

Ce dirigeant d'une pépinière a déclaré: "Nos palmiers sont bien plus résistants au froid car ils ont l'habitude d'avoir du froid. Alors qu'en Espagne, ils n'en n'ont jamais."

Et de lâcher: "C'est comme si on prenait un Africain qu'on mettait sur la banquise, je pense qu'il aurait du mal".

Cette comparaison a choqué de nombreux téléspectateurs.

Sur les réseaux sociaux, on peut notamment lire:

