Eviction du 20h de David Pujadas: L'entourage d'Emmanuel Macron parle "d'erreur et de brutalité inutile"

18:37

Dans le JDD, le journaliste Renaud Revel raconte ce matin les coulisses de l'éviction de David Pujadas et la colère du côté du gouvernement face à la maison dont les choses se sont déroulées.

Il explique:

"Mercredi 17 mai, 9h30. Le journaliste sort livide du bureau de Delphine Ernotte. Il vient ­d'apprendre son éviction ainsi que celle de sa rédactrice en chef, Agnès Vahramian.

"Tout le monde sera bien traité", promet la présidente, qui expédie l'entretien en un quart d'heure.

Pujadas n'a rien vu venir. Il pensait, ce matin-là, recevoir quelques éloges pour la bonne tenue d'un JT dont l'écart avec celui de Gilles Bouleau, sur TF1, en matière d'audience, ne cesse de se resserrer.Quelques instants plus tard et quelques étages plus bas, les journalistes de France 2 apprennent la nouvelle de la bouche de Pujadas.

Sonnés, ils menacent de ne pas assurer l'édition du journal de 13 heures si Delphine Ernotte ne vient pas leur donner les raisons de cette décision (...)"

Ce qu'elle fera quelques minutes plus tard sans donner de vraies explications, estimant simplement qu'il s'agit "d'une fin de cycle"'.

Mais, du côté de l'Elysée on apprécie pas vraiment la façon dont les choses se sont passées raconte Renaud Revel:

"À ceux qui lui reprochent, au sein de cette assemblée houleuse, le "timing" de cette décision hautement symbolique, Delphine ­Ernotte réplique que celle-ci n'est en rien "liée au nouveau président de la République".

De fait, à l'Élysée, l'annonce suscite un profond agacement.

L'entourage d'Emmanuel Macron, qui n'a pas été informé, parle d'"erreur" et de "brutalité inutile".

.



Ovation du public de l'Emission Politique pour... by morandini