Plus d'un an après la mort du chanteur Prince, un juge désigne ses six frères et soeurs comme les héritiers

10:16

Plus d'un an après la mort de Prince, un juge de l'Etat américain du Minnesota a pris une décision clé dans la bataille judiciaire autour de la fortune du chanteur, en désignant ses six frères et soeurs comme ses héritiers.

"Les héritiers de la fortune ont été désignés comme étant Omarr Baker, Alfred Jackson, Sharon Nelson, Norrine Nelson, John R. Nelson et Tyka Nelson", a précisé le juge Kevin Eide, qui officie dans le comté de Carver, dans le nord des Etats-Unis.

C'est dans ce comté que se trouve Paisley Park, le domaine où est décédé brutalement, le 21 avril 2016, la star de 57 ans, après une overdose accidentelle de puissants médicaments anti-douleur.

Cette décision ne va pas se traduire immédiatement par un transfert de la fortune de Prince, évaluée à près de 300 millions de dollars, à ces ayants droit.

Elle ouvre d'abord une période d'un an au cours de laquelle toute personne prétendant être de sa famille pourrait encore faire appel.

Si aucun nouvel héritier n'était reconnu pendant ce laps de temps, la décision du juge deviendra définitive.

