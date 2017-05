C8 a diffusé hier soir une pub pour le Refuge pour lutter contre l'intolérance et l'homophobie pendant TPMP - Regardez

10:01

Alors que les articles se sont multipliés hier sur Cyril Hanouna et sa supposée homophobie, le hasard de la programmation a fait hier soir qu'un spot sur le Refuge a été diffusé pendant l'émission TPMP.

Dans l'après-midi, le Refuge avait pourtant publié un communiqué vengeur contre Hanouna:

"L'association LE REFUGE est consternée et particulièrement choquée par la manière dont monsieur Cyril Hanouna a cru, lors de sa dernière émission diffusée sur la chaîne C8 et plus largement sur internet, devoir piéger une personne par téléphone en pensant pouvoir se faire passer pour une personne homosexuelle dans un but illusoire de drague en usant à cet effet spontanément et caricaturalement d'un ton de voix efféminé, de propos crus de faible niveau intellectuel et de "blagues" douteuses."

Regardez



En pleine polémique autour de Cyril Hanouna, un... by morandini