Le concours culinaire de TF1 "MasterChef" se décline désormais en magazine trimestriel

15:30

L'émission culinaire "MasterChef" se décline désormais sur le papier !

Dans chaque numéro - le 1er numéro est disponible depuis le 15 mai dernier -, le trimestriel fournira son lot de recettes que les hommes et les femmes rencontrés et interrogés auront bien voulu dévoiler et transmettre aux journalistes de la rédaction.

Une règle absolue : les journalistes reproduisent les plats avant publication et vérifient préalablement que les recettes publiées sont aisément reproductibles par les lecteurs, qu’elles sont compatibles avec les ustensiles de nos cuisines et que les ingrédients sont disponibles sur nos marchés.

Le magazine souhaite ainsi "vendre du rêve, mais à condition qu’il soit réalisable".

"MasterChef Magazine" est une publication trimestrielle, dont les numéros de l’année 2017 sortiront au mois de mai, juin, septembre et décembre.

