Inédit: Ce soir, à 20h55, en Auvergne Rhône-Alpes, Jean-Marc Morandini vous raconte 3 "Crimes" hors du commun sur NRJ12

Ce soir, à 20h55 sur NRJ12, Jean-Marc Morandini et son équipe proposeront une nouvelle édition inédite de "Crimes" en Auvergne Rhône-Alpes avec trois histoires fortes et bouleversantes.

Au sommaire

Cauchemar à l’école

En Savoie, des parents d’élèves se présentent à la gendarmerie pour déposer plainte pour viols contre le maître d’école de leurs enfants. L’instituteur de leurs filles de 5 ans aurait mis au point un jeu où il oblige ses élèves à commettre des actes de nature sexuelle. Alors, qui se cache derrière le maître d’école ?

Nuit d’horreur au foyer

Les parents de Tellya sont inquiets. Leur fille de 20 ans ne s’est pas présentée à son travail et ne se trouve pas non plus au foyer de jeunes travailleurs où elle réside. En revanche, ils apprennent que la nuit précédant la disparition de la jeune femme a été agitée. Alors que s’est-il passé lors de cette fameuse soirée ?

Massacre à la ferme

Annie est retrouvée morte dans sa ferme. Son crâne et sa mâchoire sont fracassés. Sans indices, les enquêteurs s’intéressent à la vie de l’agricultrice et ils découvrent une jeune femme, mère de quatre enfants adoptés. Mais visiblement, Annie n’aime pas ses enfants à valeur égale. D’ailleurs, les deux frères cadets, âgés de 23 et 24 ans, apparaissent comme principaux suspects dans l’assassinat de leur mère. Alors, Jordan et Aurélien ont-ils commis un matricide ?

